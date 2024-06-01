وزير التعليم: شروط الالتحاق بمدارس STEM مثل العام الماضي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اجراءات وشروط الالتحاق بمدارس المتفوقين STEM كما هي.

وأشار الوزير، أن وزارة التعليم العالي اضافت منح جديدة لطلاب مدارس المتفوقين.

ويعقد وزير التعليم لقاءً مع الصحفيين للتحدث عن الخطط المستقبلية والثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة يوم 10 يونيو المقبل، فيما تبدأ الامتحانات الأساسية عقب اجازة عيد الأضحى يوم 22 من الشهر نفسه.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب شهادة الثانوية العامة 2024 (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)،الاسبوع الماضي، وبدأت المدارس تسليم بطاقات أرقام الجلوس للطلاب من الثلاثاء الماضي.