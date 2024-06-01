5.28 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مارس 2024

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم السبت ،البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس 2024.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

واشار الجهاز الي انه بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 107.61 خلال شهر مارس 2024 (أولـي) مقابل 102.21 خلال شهر فبراير 2024(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 5.28٪.

واوضح الجهاز الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا حيث بلغ الرقم القيـاسي لصناعة الملابس الجاهزة 184.17 خلال شهر مارس 2024 مقارنـــة بشهـر فبراير 2024 حيث بلغ 124.04 بنسـبه ارتفاع قــدرهـا 48.48٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق وارتفاع سعر الصرف.

كما بلغ الــرقم القيــاسي لصناعة الجلد و منتجاته 39.78 خــــلال شــهر مارس 2024 مقــــارنة بشهـــر فبراير 2024 حيـث بـلـــــغ 32.10 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 23.93٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

اما الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً فقد بلغ الــرقم القيـــاسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 87.02 خلال شهــر مارس 2024 مقــارنة بشــهــر فبراير 2024 حيــث بلــــغ 104.38 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 16.63٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

وبلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة المركبات ذات المحركات 157.63 خـــلال شهــــر مارس 2024 مقـــارنـــة بشــهر فبراير 2024 حــيــث بــلــغ 167.24 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 5.75٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.