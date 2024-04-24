رئيس جامعة سوهاج يناقش استعدادات الكليات والإدارة المركزية للحصول على تجديد الأيزو

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ موسعاََ بحضور مديري وحدات ضمان الجودة، والمديري التنفيذى لمشروع الأيزو، ومديري الإدارات وجميع المنسقين والمراجعين الداخلين بالكليات السبع والإدارة المركزية، وذلك لمناقشة استعدادات تجديد الحصول على شهادة الأيزو العالمية للمرة الثالثة على التوالي، بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

واستهل النعماني، الاجتماع بكلمة أشاد فيها بما تملكه الجامعة من كوادر بشرية متميزة قادرة على تطوير الأداء الوظيفي وتحسين منظومة العمل الإداري، الأمر الذى ساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والوصول إلى الاعتماد الأكاديمي والتجديد السنوي لشهادة الأيزو "2015 : 9001" فى مجال إدارة نظام الجودة طبقاً للمواصفات الدولية، معلناََ صرف مكافأة مالية تحفيزية لجميع منسوبي الكليات السبع والإدارة المركزية، تقديراً لمجهوداتهم المستمرة فى ملف الجودة وتشجيعاََ لهم لمواصلة العمل والوصول إلى أعلى مستوى من التميز.

وأشار المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، إلى أن نجاح الجامعة فى الحصول على الأيزو لعامين متتالين يبرهن على استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية، ويؤكد على الجهود المبذولة من قبل فريق عمل المشروع، وحرص جميع منسوبي الجهاز الإداري على تحقيق أهداف الجودة وتطبيق المنظومة الإدارية الحديثة والتى انتهجت التحول الرقمي فى العمليات الإدارية، والاهتمام بتنمية مهارات وقدرات العناصر البشرية لتشجيعهم على الإبداع والابتكار، موجهاً كافة مسئولى الجودة بالكليات والإدارة المركزية بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لتجديد الحصول على الأيزو للعام الثالث على التوالي.

وقال الدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة، إن الاجتماع ناقش خطة العمل الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وتم الوقوف على المعوقات والمشكلات التى قد تعيق سير العمل، وكذلك تم الاستماع إلى الشكاوي المقترحات الخاصة بتطبيق نظام الجودة بالكليات، بالإضافة إلى التعرف على مدي استعداد الكليات لمراجعة المنح للعام الثالث، موجهًا الشكر لإدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور حسان النعماني، لدعمه الدائم والمستمر، وتلبيته للمتطلبات اللازمة للأيزو، وتوفيره بيئة عمل مناسبة لأعضاء الجهاز الإداري لنجاح منظومة العمل المؤسسي.