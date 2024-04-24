سوهاج تشارك بالملتقى الافتراضي الخامس للتواصل والتفاعل مع أصحاب الأعمال للجامعات المصرية

شاركت جامعة سوهاج في الملتقى الافتراضي الخامس للتواصل والتفاعل مع أصحاب الأعمال للجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور ايمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبمشاركة لفيف من ممثلي الجامعات المصرية ومؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في قطاعات الاتصالات والخدمات المصرفية والعقارات والصناعات الغذائية والمؤسسات التعليمية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن الجامعة حريصة على ربط الدراسة الجامعية بسوق العمل، وتسعى كل الحرص لرفع معدلات التوظيف بالجامعة، مضيفاً ان الجامعة حصلت على أعلى نسبة مشاركة للطلاب في ملتقى التوظيف الافتراضي ومن أعلى النسب في مشاركة الشركات، ويرجع هذا لاهتمام خريجي الجامعة وطلابها بالمشاركة في مثل هذه الملتقيات.

وأضاف النعماني، ان ملتقى التوظيف يهدف إلى تعريف الطلاب والخريجين على المسارات المهنية المختلفة، كما يحرص المُلتقى على الالتزام بمبادئ الدمج والشمول، وذلك من خلال تخصيص أنشطة وفرص تدريبية، ووظائف للطلاب ذوي الإعاقة، حيث يشارك في المُلتقى نُخبة من أصحاب الأعمال ونحو 6000 من الطلاب والخريجين من 25 جامعة مصرية.

وقال الدكتور سيد جبريل مدير مركز التطوير المهني، إنه يتم تنظيم هذا الملتقى تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من الجامعة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم إنشاء 35 مركزاً جامعياً في 27 جامعة مصرية شريكة حتى تاريخه، بهدف تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم خدمات التوجيه المهني والتدريب لمختلف الطلاب والخريجين.