صحة سوهاج: ضبط وإعدام أكثر من ربع طن أسماك مملحة فاسدة

كثفت مديرية الصحة بسوهاج بداية من الأسبوع الجاري من حملاتها الرقابية علي الأسواق وأماكن عرض وبيع الأسماك المملحة والرنجة والتي تلقي رواجاً في مثل هذا الوقت من العام ومذلك أماكن تصنيع وبيع الأطعمة الجاهزة والعصائر والمشروبات والمثلجات مع بداية ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة و بجميع مراكز المحافظة وذلك برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وأسفرت تلك الحملات والتي تم من خلالها المرور علي 55 منشأه غذائية عن إعدام مايقرب من 176 كيلو من الاسماك الممملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمي.

وكذلك ضبط ما يقرب من 150 كيلو من الاسماك المملحة والرنجة المتغيرة في الخواص الطبيعية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تحرير 37 محضر جنحة متضمنة: “21 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء، و14 محضرًا لعدم استيفاء اماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة، و2 محاضر مختلفة”.

وأضاف أنه تم سحب 12 عينة من الاسماك المملحة والمشروبات والعصائر بمختلف انواعها وإرسالها الي المعامل للتحليل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدمي من عدمه.

كما تم التوصية بإغلاق 7 منشأت غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم علي الصحه العامة للمواطنين.

وتأتي تلك الحملات ايضاً تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة وخطة إداره مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج و جاري الاستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.