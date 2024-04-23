محافظ سوهاج يهنئ القائد العام للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، هنأه فيها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وجاء في نص البرقية:

“بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، هذا الانتصار الذى أعاد للشعب المصرى أرضه وكرامته، والذي سيظل انجازاً وطنياً، ورمزا للفخر والاعتزاز برجال القوات المسلحة المصرية البواسل”.

كما بعث "الفقي" برقيات تهنئة مماثلة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية والجيوش، موجها التهنئة لجميع قيادات وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم، بهذه الذكرى الخالدة، التي ستظل منبع فخر واعتزاز لجميع أبناء الشعب المصري الأصيل.