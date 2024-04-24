خلال جولته بالمنشاة.. محافظ سوهاج يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بقرية "الدناقلة"

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية بمركز المنشاة، تفقد خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية "الدناقلة"، وذلك لمعاينة المشروعات التي تم الانتهاء منها، ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بتلك المشروعات.

ورافق المحافظ خلال خلال جولته كل من "أحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاة، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة، والمهندس سيد أبو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وعطا الميمون مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، وشريف أبو سحلي منسق عام وحدة " حياة كريمة " بالمحافظة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد جناح توسعة مدرسة الدناقلة الابتدائية المشتركة، وانتظام سير العملية التعليمية به، والذي تم إنشاؤه على مساحة 1062 متر، بتكلفة 5 مليون جنيه، ويتكون من دور أرضي+ 4 أدوار علوية، ويضم 11 فصلا دراسيا، ساهمت في تقليل الكثافة الطلابية بالمدرسة من 68 طالب بالفصل إلى 36 طالب، حيث ساهم الجناح الجديد في زيادة عدد الفصول بالمدرسة من 13 إلى 24 فصل دراسي .

ثم تفقد المحافظ خلال جولته بقرية " الدناقلة " وحدة طب الأسرة بالقرية، والمقامة على مساحة 1789 مترا مربعا، وتشغل مساحة المبنى الرئيسي منها 940 مترا مربعا، وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتتكون من " دور أرضي+ دور أول + دور غرف "، وتشمل " معمل طفيليات، معمل دم، صيدلية، عيادات طب أسرة، مغاسل ودورات مياه، وأرشيف ملفات، سكني، مكاتب إدارية، طوارئ"، والمبنى مؤمن ضد أخطار الحريق بشبكة إطفاء مياه، ونظام إطفاء تلقائي، ونظام كاميرات مراقبة، ونظام سنترال، ونظام الداتا والمعلومات، وتفقد المحافظ سير العمل داخل الوحدة الصحية التي بدأت في تقديم الخدمات لأهالي القرية والقرى المجاورة بشكل جزئي.



واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بالقرية؛ إحدى مكونات مشروع صرف صحي الدناقلة، واستمع إلى شرح مفصل عن المحطة التي تبلغ مساحتها 952 متر مربع، وتشمل بيارة قطر 6 متر، بعمق 16متر، وتتكون من " 2 طلمبة تشغيل تصرف كل طلمبة 70 لتر/ ثانية، وطلمبة احتياطي تصري 70 لتر/ ثانية ايضا، وتشمل باقي العناصر الإنشائية بالمبنى " عنبر تشغيل، غرفة ملحقة، غرفة حارس، مخزن، مظلة مولد، قواعد محولات، خزان وقود ".



ويشمل مشروع الصرف بالقرية إلى جانب محطة الرفع شبكة انحدار بطول 15 كيلو متر، بـ 8 أقطار مختلفة تبدأ من 200 مم، وتنتهي 800 مم"، بإجمالي عدد مطابق 556 مطبق تم الانتهاء منها بالكامل، بالإضافة إلى خط طرد من محطة الرفع وصولا إلى محطة معالجة المنشاة (1) القائمة بإجمالي 4975 كيلومتر، بمواسير HDPE بقطر خارجي 500مم، وعدد 10 غرف منها " 5 غرف محابس هواء، و 5 غرف محابس غسيل " .



وأكد المحافظ على أهمية تلك المشروعات لخدمة أهالي القرية، في إطار حرص الدولة على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى رأسها خدمات " التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي"، مشيدا بما تم إنجازه من مشروعات على أرض المحافظة، موجها الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام الغير مسبوق بمحافظات الصعيد، وخاصة محافظة سوهاج .



والتقى محافظ سوهاج خلال جولته عددا من المواطنين من أهالي القرية، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، موجها بتلبية جميع مطالبهم، ووضع الحلول الناجزة لشكواهم، وعبر أهالي قرية " الدناقلة " عن فرحتهم بما تحقق من مشروعات على أرض القرية، ساهمت في توفير الاحتياجات الأساسية لهم، في سهولة ويسر، موجهين الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة "، وما تحقق على أرض الواقع من إنجازات .