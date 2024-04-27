بالفيديو.. خبير تكنولوجيا يحذر الآباء من مخاطر الدارك ويب على الأطفال

حذَّر المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، من «الدارك ويب» أو عالم الإنترنت المظلم والخفي والذي تكثر عليه الجرائم.

وقال «طارق» خلال استضافته ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إنَّه لتوضيح ما هو الدارك ويب، يمكننا تخيل أن عالم الإنترنت مثلث وعلى رأس هذا المثلث 4 إلى 6% من الإنترنت السطحي ما نستخدمه وعليه الشبكات والمواقع العالمية التي نتصفحها بسهولة، بينما في منتصف المثلث يوجد الديب ويب ويشكل 90% من الإنترنت تحت «الإنترنت السطحي».

وتابع: «الديب ويب البداية للعالم الخفي للإنترنت وبه جميع البيانات المُسربة والسجلات ويتم عرضها أولاً عليه ويتضمن بيانات حساسة لبعض كبار الشخصيات، أما أعمق ما في الإنترنت هو الجزء الأخير من المثلث وهو موضوعنا: الدارك ويب».

واستطرد: «الدارك ويب أو عالم الجريمة الخفي هو الأخطر على شبكة الإنترنت وهو باقي هذا المثلث، أي نسبته تشكل 4% من الإنترنت الكامل ويتضمن حوالي 3 آلاف موقع في غاية الخطورة، وتتم فيه العمليات المحظروة وغير الشرعية والتي تصل لحد تجارة الأعضاء وتأجير البشر لأغراض غير سليمة والمحتوى غير اللائق وتجارة الأسلحة والقتل والرد روم المنطقة الأخضر».

وأكد: «أي مصطلحات سمعتوها لازم تتكلموا فيها مع ولادكم ولابد تبنوا الثقة معهم وحماية ورقابة هواتف الأبناء وفي 2024 لابد متابعة الشات مع أصدقائهم.. مفيش حاجه اسمها خصوصية بينك وبين ابنك في هذا الزمن.. اوعى حد يعارضني لأنه الأبناء ممكن تضيع».