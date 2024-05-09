اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ميلاد السيدة العذراء مريم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بتذكار ميلاد السيدة العذراء مريم، والذى يعتبر الأول من شهر بشنس وفق التقويم القبطى.

ونشر كتاب تاريخ الكنيسة بأنه في مثل هذا اليوم تحتفل بذكرى ميلاد البتول الطاهرة مريم والتي منها كان الخلاص لجنس البشر.

ولدت هذه العذراء بمدينة الناصرية حيث كان والداها يقيمان، وكان كليهما متوجع القلب لأنه لم يكن يستطيع أن يقدم قربانا لله لأنه لم ينجب أولادا فلما جاء ملء الزمان المعين حسب التدبير الإلهي أرسل ملاك الرب وبشر الشيخ يواقيم والدها حينما كان قائما في الجبل يصلي بقوله: "إن الرب يعطيك نسلا يكون منه خلاص العالم" فنزل من الجبل لوقته موقنا ومصدقا بما قاله له الملاك وأعلم زوجته حنة بما رأي وسمع ففرحت وشكرت الله ونذرت نذرا أن الذي تلده يكون خادما لله في بيته كل أيام حياته وبعد ذلك حبلت وولدت هذه القديسة وأسمتها مريم التي أصبحت ملكة نساء العالمين.