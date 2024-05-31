من هو حكم نهائي دوري أبطال أوروبا 2024؟.. السلوفيني «سلافكو فينتشيتش» شاهد على انتصار السعودية التاريخي.. تعرفه جماهير الأهلي.. اتهم في البوسنة بالدعارة والمخدرات

حكم نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 .. تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة غدًا السبت، إلى ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، حيث يقام نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي يجمع بين ريال مدريد الإسباني ونظيره بوروسيا دورتموند الألماني.

كان ريال مدريد قد أقصى بايرن ميونخ الألماني من دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما حجز بوروسيا دورتموند مقعده في المباراة النهائية بعد التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي.

طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، مهمة إدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند للسلوفيني سلافكو فينتشيتش.

سلافكو فينتشيتش حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

ويعاون فينتشيتش، مواطنيه توماز كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، والفرنسي فرانسوا ليتكسييه حكمًا رابعًا، كما يقود غرفة تقنية الفيديو المساعد VAR نيجك كايتازوفيتش، ليساعده رادي أوبرينوفيتش وماسيميليانو إيراتي.

من هو حكم نهائي دوري أبطال أوروبا؟

تستعرض «البوابة نيوز» في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن السلوفيني سلافكو فينتشيتش، حكم مباراة بوروسيا دورتموند وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

سلافكو فينتشيتش حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

1- سلافكو فينتشيتش، يبلغ من العمر 44 عامًا.

2- يدير مباريات في دوري الدرجة الأولى السلوفيني منذ 2007.

3- اعتمد دوليًا من «فيفا» في عام 2010.

4- أدار 30 مباراة بمسيرته التحكيمية حتى الآن في دوري أبطال أوروبا، و22 بالدوري الأوروبي وفقا لموقع «ترانسفير ماركت» الشهير.

5- أدار 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

6- أدار نهائي بطولة الدوري الأوروبي عام 2022 بين آينتراخت فرانكفورت الألماني وجلاسكو رينجرز الإسكتلندي، ليكون نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، النهائي الأوروبي الثاني في مسيرة فينتشيتش.

7- اختير لإدارة 3 مباريات في يورو 2020 في دور المجموعات، إحداهما بين إسبانيا والسويد، وثانيهما بين سويسرا وتركيا، والثالثة كانت في ربع النهائي بين إيطاليا وبلجيكا.

8- قاد مباراة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 تحكيميًا، التي جمعت بين إيطاليا وإسبانيا.

9- كان شاهدًا على انتصار منتخب السعودية التاريخي على الأرجنتين في بطولة كأس العالم قطر 2022، قبل أن يتوج التانجو باللقب في النهائي على حساب فرنسا.

10- كما أدار المباراة التي فاز بها منتخب إنجلترا على ويلز بثلاثية نظيفة في دور المجموعات من المونديال القطري.

11- تعرفه جماهير النادي الأهلي، حيث سبق له إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز لموسم 2022-2023.

حقق خلالها المارد الأحمر فوزًا عريضًا على الفارس الأبيض بنتيجة 3-0، جاءت عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا (هدف) ومحمد شريف (هدفين).

12- اتهم في البوسنة، بأنه عضو من عصابة للدعارة والمخدرات، إذ وقع سلافكو فينتشيتش تحت سيطرة السلطات البوسنية، قبل أن تطلق الشرطة سراحه بعد الخضوع للتحقيقات، التي أثبتت براءته من أي تهم موجهة إليه.