في يوم النصر.. بوتين يكشف موقف روسيا من "مواجهة عالمية" جديدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس 9 مايو 2024 أن موسكو ترفض التهديدات والقوات الروسية مستعدة دائما والغرب يريد نسيان دروس الحرب العالمية الثانية.

وأشار الرئيس الروسي في خطابه خلال الاحتفال بيوم النصر، إلى أن روسيا ستقوم بكل ما في وسعها لتفادي حدوث مواجهة عالمية.

وقال بوتين، إنهم يحاولون تشويه الحقيقة بشأن الحرب العالمية الثانية، فهي تتعارض مع أولئك الذين يبنون السياسة الاستعمارية على الأكاذيب، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وهنأ بوتين الشعب الروسي بمناسبة يوم النصر قائلا: "أعزائي مواطني روسيا، أيها المحاربون القدامى الأعزاء... أهنئكم بيوم النصر، بأهم أعيادنا المقدسة والوطنية حقًا".

وأشار بوتين إلى أن البلاد بأكملها تشعر اليوم بكل أولئك الذين دافعوا عن البلاد.

وانطلق موكب النصر في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو لإحياء الذكرى الـ79 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

ويشارك في العرض العسكري أكثر من 9 آلاف شخص، منهم أكثر من ألف شارك في المنطقة العسكرية الشمالية، بالإضافة إلى أكثر من 70 قطعة من المعدات، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

ويقود العرض القائد الأعلى للقوات البرية الروسية، جنرال الجيش أوليغ ساليوكوف، ويستضيف العرض وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، أن الطقس غير الطبيعي لن يؤثر على العرض بأي شكل من الأشكال.