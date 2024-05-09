الإمارات تعلن وفاة الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان

أعلنت وسائل إعلام إماراتية اليوم الخميس 9 مايو 2024 وفاة الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" بيان الرئاسة الإماراتية الذي جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم".

وأضاف بيان الرئاسة الإماراتي: "ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.