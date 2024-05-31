قيمتها 87 مليون جنيه.. إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الكبتاجون المخدر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام عناصر تشكيل عصابى (يحملون جنسيات أجنبية) متخصصون فى تهريب المواد والأقراص المخدرة ، محاولة تهريب كمية كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لخارج البلاد.

وأشارت المعلومات إلى إضطلاع عناصر التشكيل العصابى بإخفاء العقاقير المخدرة بمخازن سرية داخل "طلمبات رفع مياه" كأحد الأساليب الإجرامية المبتكرة ، حيث قاموا فى سبيل ذلك بإستئجار مخزن بمحافظة الشرقية لإخفاء وتجهيز الأقراص المخدرة داخل تلك المعدات.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط عناصر التشكيل خلال تواجدهم بالمخزن المشار إليه ، وبحوزتهم (1,250 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (87,500 مليون جنيه تقريباً)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.