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السبت 01 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كشف ملابسات تضرر طالبة من قائد سيارة لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء بالقاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما جرى تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان ( فتاة توثق لحظة تحرش سائق بها أمام قاعة أفراح بطريق السويس ) .
بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب المشار إليه وتبين إنها (طالبة جامعية - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) وبسؤالها أقرت بأنها حال تواجدها أمام إحدى قاعات الأفراح بطريق السويس بمحافظة القاهرة فوجئت بتوقف (المشكو فى حقه "قائد السيارة") أمام القاعة وطلب منها إستقلال السيارة صحبته وقام بإرتكاب أفعال خادشة للحياء .
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ) والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته  إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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