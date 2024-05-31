غدًا صرف معاشات يونيو لـ11 مليون مستفيد.. أماكن الصرف وجدول الزيادة

الجمعة 31/مايو/2024 - 03:37 م

تصدرت أخبار زيادة المعاشات، مؤشرات البحث، قبل ساعات من بدء صرف معاشات يونيو 2024، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقدر بنسبة 15%.



ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الجمهوري رقم 183 لسنة 2024، بزيادة المعاشات بنسبة 15%، ابتداء من شهر يونيو 2024، حيث يبدأ صرف معاش شهر يونيو 2024، بالزيادة الجديدة غدًا السبت.



11 مليون مواطن يصرفون معاشات يونيو

ويبدأ صرف معاشات يونيو 2024، غدًا السبت، لأكثر من 11 مليون مواطن مستحق، بالزيادة الجديدة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 74 مليار جنيه.



تعرف على أماكن صرف معاشات يونيو 2024



البنوك العاملة

ماكينات الصرف

بنك ناصر الاجتماعي

وقررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، صرف جميع معاشات شهر يونيو اعتبارًا من غدا السبت، وسيتم فتح كافة فروع البنك وعددها 102 فرعا بشكل استثنائي غدًا، مراعاة لاحتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فوري، كما وجهت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.

زيادة معاشات يونيو

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن جدول زيادة المعاشات 2024 وفقا للشرائح المالية، كالتالي:

زيادة الشريحة الأولى في المعاشات 1300 أصبحت 1495 جنيه

زيادة الشريحة الثانية في المعاشات 1500 أصبحت 1725 جنيه

زيادة الشريحة الثالثة في المعاشات 1600 أصبحت 1840 جنيه

زيادة الشريحة الرابعة في المعاشات 200 أصبحت 2300 جنيه

زيادة الشريحة الخامسة في المعاشات 2300 أصبحت 2645 جنيه

زيادة الشريحة السادسة في المعاشات 2600 أصبحت 2990 جنيه

زيادة الشريحة السابعة في المعاشات 2900 أصبحت 3335 جنيه

زيادة الشريحة الثامنة في المعاشات 2300 أصبحت 3680 جنيه

زيادة الشريحة التاسعة في المعاشات 3500 أصبحت 4025 جنيه

زيادة الشريحة العاشرة في المعاشات 3800 أصبحت 4370 جنيه

زيادة الشريحة الحادية عشرة في المعاشات 4100 أصبحت 4715 جنيه

زيادة الشريحة الثانية عشرة في المعاشات 4400 أصبحت 5060 جنيه

زيادة الشريحة الثالثة عشرة في المعاشات 4700 أصبحت 5405 جنيه

زيادة الشريحة الرابعة عشرة في المعاشات 10080 أصبحت 11592 جنيه

