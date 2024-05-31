محافظ الشرقية يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالية إحياء مسار دخول العائلة المقدسة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الاستعدادات النهائية لإحتفالية احياء مسار دخول العائلة المقدسة ارض مصر والتى تنظمها الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحية بالشرقية بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الارثوذوكس والغرفة التجارية.

وأكد ان الإستعدادات تسير على قدم وساق، سواء في إطار تجهيزات الحفل وفعالياته، أو أعمال تجميل «مدينة الزقازيق » بصورة تعكس القيمة السياحية لمنطقة تل بسطا .

و من المقرر ان تقام احتفالية دخول العائلة المقدسة بالشرقية غداً فى تمام الساعة السابعه مساءاً للعام الثالث على التوالى بالمنطقة الأثرية بتل بسطا بالزقازيق تحت رعاية البابا تواضروس الثانى بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية واحمد عيسى وزير السياحة والأثار والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ونيافة الأنبا تيموئاؤس اسقف الزقازيق ومنيا القمح .

واكد محافظ الشرقية أن احتفالية دخول العائلة المقدسة ارض مصر والتى تقام كل عام فى مستهل شهر يونيو بنقطة مسار العائلة المقدسة بمنطقة اثار تل بسطا تعتبر حدث ثقافى وسياحى فريد يساهم فى ترويج السياحة الداخلية وتنمية الذائقة الفنية لدى المواطنين.

وأشار الى ان هذا الاحتفال السنوى ساهم كثيرا فى نجاح مصر فى تسجيل ملف الاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى لليونسكو فى فبراير من العام الماضى حيث عرض الملف مجموعة الاحتفالات التى تتم على مسار رحلة العائلة المقدسة خاصة احتفالية دخول العائلة المقدسة ارض مصر والتى تقام سنويا بتل بسطا ، لافتاً أنه تم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح الحفل ليخرج بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.

وجهزت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة المنطقة الأثرية بالدعم اللوجيستى بالتنسيق مع ادارة العلاقات العامة بالديوان العام.

كما استعدت مطرانية الزقازيق ومنيا القمح لتقديم اوبريت تحت عنوان "رحلة سلام" عرض مشهد تمثيلى لفريق ثياتيرا سيناريو وحوار القس اكسيوس جرجس بمصاحبة كورال ليكن نور .

وعلى هامش الاحتفال يتم تنظيم معرض للمنتجات اليدوية (سجاد يدوى –عرائس خشبية –ريزن –فخار –خزف –مشغولات خشبية ) ضمن مبادرة ايادى مصر فضلاً عن تواجد نماذج لمنتجات يدوية مرتبطة بمسار العائلة المقدسة ، وذلك بالإشتراك مع الغرفة التجارية بالإضافة لمعرض يضم اعمال فنية وايقونات تعبر عن الفن القبطى لعرض اهم الاعمال الفنية لمجموعة من الفنانين التشكيليين بالإشتراك مع مؤسسة الفن والحياة .

وانتهت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من اعمال النظافة بمداخل المدينة وإزالة تراكمات القمامة والسفوحة من علي جانبي الطرق وإعادة طلاء الأرصفة وإعادة تخطيط مداخل المحافظة وتهذيب الأشجار ومراجعة أعمدة الإنارة وتهيئة الطرقات لإستقبال ضيوف مهرجان تل بسطا .