توصيات جلسة الشراكات الدولية بالمؤتمر العلمى الـ 12 لجامعة عين شمس

شهد اليوم الأول للمؤتمر العلمى الثانى عشر لجامعة عين شمس جلسة خاصة للشراكات الدولية فى مجال الأعمال وذلك تحت رعاية محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبرئاسة كلا من حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، هيام وهبة وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور ستيفان موتييه نائب مدير معهد إدارة الشراكات ومدير العلاقات الدولية بجامعة بواتييه بفرنسا، إيمان عبد السلام منسق القسم الفرنسى بالكلية.

وأوضح عيسى أهمية الشراكات مع المؤسسات الدولية بالخارج والداخل ودورها فى تنمية المجتمع وتقديم حلول مقترحة للمشكلات المتواجدة واكد على ضرورة التكامل والشراكة بين الصناعة والجامعات .

وأشار ستيفان موتييه لمدى نجاح الشراكة بين جامعة بواتييه بفرنسا وجامعة عين شمس ممثلة فى كلية التجارة، والتطور المقترح خلال الفترة القادمة للشراكة.

وأكدت هيام وهبة وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث أهمية الشراكة بين الجامعة والجامعات ومؤسسات المجتمع سواء فى مجال الأبحاث أو التدريب أو الرسائل العلمية فى تصنيف الجامعات، واستعرضت نجاح العديد من برامج الشراكة ومنها الشراكة مع جامعة شيكاغو الأمريكية ومؤسسة ساويرس.

وأشادت إيمان عبد السلام بنجاح البرنامج الفرنسى لفترة امتدت لـ 25 عام ومدى تأثيره فى نجاح الخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي الختام جاءت توصيات الجلسة وأهمها: التركيز على أهمية بناء التحالفات بين الجامعات ومنظمات الأعمال فى الداخل والخارج، لتكون الجامعات الذراع البحثى لتلك المنظمات ، التوجه نحو الشراكات والتحالفات الدولية فى مجال البحوث المشتركة والأبحاث الابتكارية التى تتناسب لبيئة متعددة الثقافات.