الانتهاء من تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي بمنيا القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي دور شركة مياه الشرب والصرف الصحى في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات لتوعية المواطنين وتعريفهم بأهميه الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

ومن جانبه اشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك دفع فرع الشركة بمدينة منيا القمح بالمعدات لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بعدد من شوارع المدينه وبعض القري وذلك لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين

واضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي بهدف الحفاظ عليها ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئه تتسبب في إفساد فرحه المواطنين بالعيد .

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي: -https://www.facebook.com/shapwasco

أو الاتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ( 125 أرضي / 01205502098 / 01205502086.