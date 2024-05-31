مقتل مسعف تابع لحزب الله بضربة إسرائيلية جنوبي لبنان

اعلنت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الجمعة بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية لحزب الله مما ادى الى مقتل مسعف وجرح آخر فى في بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

فيما أفاد حزب الله بأنه استهدف بمسيّرات انقضاضية منصات القبة الحديدية في منطقة الزاعورة بالجولان السوري المحتل، مما أدى إلى تضررها واشتعال النيران فيها.

وأضاف الحزب أنه استهدف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

بالمقابل، أكد جيش الاحتلال أن مسيّرتين مفخختين اخترقتا الحدود من لبنان واستهدفتا موقع الزاعورة.