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السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 4 أشخاص بمطروح بتهمة غسـل 140 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى.

وتخصص نشاطهم فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (140 مليون جنيه تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جرائم غسيل أموال المخدرات