ضبط 4 أشخاص بمطروح بتهمة غسـل 140 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى.

وتخصص نشاطهم فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (140 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

