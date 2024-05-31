جامعة عين شمس تعقد مؤتمرا لشراكات القطاع الطبى

عقدت جامعة عين شمس مؤتمرهـا الثانى عشر تحت عنوان " الشراكات والإتفاقيات " وشهد فعاليات مناقشة الشراكات فى القطاع الطبى محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

نجحت الجامعة من خلال الشراكات مع الجهات الحكومية والمجتمع المدنى وغيرها ودعماً لبناء تفاعلات وشراكات جديدة تذليل العقبات وتعزيز تفاعل بناء بين جميع القطاعات بالجامعة .

وتولى إدارة الجامعة إهتمام خاص للقطاع الطبي لما له بالغ الأثر فى دور الرعاية الطبية المقدمة من جامعة عين شمس



افتتح زين العابدين جلستين طبيتين تقام ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الثانى عشر بتعظيم دور القطاع الطبى وتضافر الجهود بين كليتي الصيدلة وطب الأسنان

مشيراً إلى أن حلم الإعتماد المؤسسي المحلى ظل يراودنا كثيراً و بالعمل والجهد تحقق من خلال إستثمار الإمكانيات المتاحة والتفانى فى العمل والطاقة والجهد المبذول

ثم بدء تطلعنا للإعتماد الدولى وبجهد أكبر حصلنا عليه فى كليتى الصيدلة والأسنان ومؤكداً على أهمية اتخاذ خطى حثيثة للوصول للهدف المنشود ودعم الإمكانيات وتطويرها .

لافتاً الإنتباه لحرص جامعة عين شمس على مبدأ تدريب وتنمية كوادر الصف الثاني لتوفير الدعم الإداري والدعم للخطة الاستراتيجية من خلال تعزير الكوادر الإدارية

بخبرات قوية في العمل الإداري مما شجع الجامعات الأجنبية والهيئات المختلفة لعقد شراكات مع الجامعة دون غيرها

وكانت فعاليات الجلسة الأولى برئاسة داليا ابراهيم القرشي القائم بأعمال عميد كلية طب الاسنان جامعة عين شمس

حيث استعرض كريم البطوطي وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب بالجلسة الأولى مراحل استضافة الكلية لإمتحانات زمالة الكلية الملكية بجلاسكو، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عقد امتحانات الزمالة بالتعاون مع الجهات الأجنبية ، مشيراً إلى توجيه رئيس الجامعة بتكوين فريق من قامات وخبرات عظيمة وحتى عقد عدد من الإجتماعيات مع الكلية الملكية بجلاسكو ، والتي تعقد لأول مرة خارج بريطانيا، موضحاً أنه سبق عقد إمتحان زمالة الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو - المملكة المتحدة مرتين بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

