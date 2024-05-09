الأركان الأوكرانية: روسيا خسرت 478.730 جنديًا منذ اندلاع الحرب

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم 9 مايو، أن روسيا فقدت 478.730 جنديًا في أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022.

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا فقدت 1300 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وبحسب التقرير، خسرت روسيا أيضًا 7429 دبابة، و14281 مركبة قتال مدرعة، و16618 مركبة وخزان وقود، و12340 نظام مدفعية، و1058 نظام إطلاق صاروخي متعدد، و793 نظام دفاع جوي، و349 طائرة، و325 مروحية، و9775 طائرة بدون طيار، و26 سفينة حربية. قوارب وغواصة واحدة.