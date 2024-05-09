اليوم.. حمادة هلال يحيي حفل عيد الربيع في دمياط

يستعد الفنان حمادة هلال لإحياء حفل غنائي تزامنا مع الاحتفال بأعياد الربيع مساء اليوم الخميس في دمياط.

ومن المنتظر أن يقدم حمادة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرا أغنية "متحملاني"، على موقع يوتيوب، وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

وقدم في رمضان الماضي مسلسل "المداح: أسطورة العودة" بطولة، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، مع ظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي، والمسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن، ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.