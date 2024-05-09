أغلبها من "بولندا- ألمانيا- إيطاليا".. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 162 رحلة خلال أسبوع

يستعد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، لاستقبال 16 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 162 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضي وحتى غدٍ الجمعة، وتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم المطار.

وتبين من كشوف الرحلات المقرر وصولها على مدار ساعات اليوم وصول 11 ألف سائح، على متن 16 رحلة طيران بينها 4 رحلات من التشيك، و4 رحلات من ألمانيا، ورحلتان من سويسرا، ورحلتان داخليتان، ورحلة من هولندا وأخرى من بولندا، ورحلتان من المطارات الإيطالية.

ويذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى وحتى غد الجمعة 162 رحلة طيران أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعددا من الدول الأخرى المختلفة.