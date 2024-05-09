«العمل وعجلة التنمية» حلقة بحثية بثقافة أسوان

نظمت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسرى وبالتعاون مع فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود حلقة بحثية بعنوان "العمال وعجلة التنمية" بجمعية النهضة برملة الخطيب بمدينة أسوان، وذلك استمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة بعيد العمال.

تحدث خالد حسن كبير إخصائي الصحافة بالتربية والتعليم عن العمل وقيمته حيث قال تعالى: "وقل أعملو فسيري الله عملكم" وهو الذى يحاسب عليه سواء بالتقصير أو الإجادة، وكان النبى (ص) يقول "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" أين كان مجال العمل، لأن العمل عبادة، ويجب أن نعلم أولادنا كيف يكتسب، كل شيء نستخدمه مستورد مما أدى إلى تلاشي وانحدار اقتصاد البلد والاتجاه إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، ويجب استخدام الموبايل للكسب وليس للهو والتسلية، فكانت أول كلمة نزلت على الرسول (ص) اقرأ مما يعنى أن القراءة تكسب الإنسان مهارات الارتقاء بالمستوى العلمى والإنتاج، وبالعمل والصناعة ترتقى الأمم، والاكتفاء بإنتاج الدولة وهنا يكون الإرتقاء والنهضة.

وعن "أهداف التنمية الاقتصادية" قال د. أحمد محمد محمود العبيدى دكتور فى التاريخ أن الإنسان لا يستمر على حاله ووضعه منذ ولادته فهو دائما ينمو ويطور من نفسه، وأن التنمية ليست قائمة بذاتها فهى مرتبطة بالبشر وسياسات الدول، وأن هناك دولا نامية تسعى لتنمو وتصل إلى مرحلة التقدم، والاستثمار هو عبارة عن كل شيء يمكن استخدامه وله دخل بالاقتصاد، ومصر ذات حضارة لها جذور لها شكل سياسى وحضارى ودل على ذلك أن سيدنا يوسف وأخوته عندما دخلوا مصر وجدو نظام سياسى واقتصادى متكامل، وعلى جميع العصور النمو الاقتصادى فى مصر له فترات نمو وازدهار وأخرى انحطاط، ويشهد التاريخ على فترات ازدهار اقتصادية كتير لمصر ففى عهد تحتمس كانت إمبراطورية ذات دخل كبير وعهد الملكة حتشبسوت، ويجب الاعتزاز بالمصرية لأننا أمة أتى بعدها التاريخ وهى أم الحضارات، وبها أول جامعة وهى عين شمس حاليا وكان يدرس بها الاقتصاد، وأن أهداف التنمية الاقتصادية الاستثمار وهو من أسباب التنمية ويرتكز على التعليم، زيادة الدخل القومى والأهتمام بتحسين الجودة والعمل على التصدير وخلق سلع جديدة لزيادة الدخل، بناء قوة عاملة ماهرة ومرنة، تحسين الصناعة والتجارة من خلال تشيجيع العمل على البنية التحتية.

وعن "دور العمال فى الاقتصاد" أشارت د. هناء عبد الموجود مدرب بمشروع ريادة الأعمال أن النهضة وما يتم من افتتاحات للمصانع واشتغال بها عدد من العمال خاصة بعد جائحة كورنا وما واجهته مصر لتخطى الأزمة بشكل جيد والاهتمام بالعمالة المنتظمة والغير منتظمة، وأن برامج ريادة الأعمال تهدف إلى تشجيع الشباب لعمل مشروعات صغيرة للقضاء على البطالة والعمل على زيادة الدخل من خلال المنح التى تقدم لهم.

وفى الختام فتح باب النقاش والمداخلات فقال عادل مصطفى محامى، إن الاكتفاء الذاتى مشكلة القرية المستهلكة وليس المنتجة، وأنه يجب التوعية بكيفية العمل والتفكير بالصناعات الصغيرة مثل زراعة الأسطح المنزلية أو تربية الدواجن لتوفير الدخل والمصروفات، فعندما جاء سيدنا يوسف لمصر كان التوزيع بحكمة وعدم الاستغلال.

وقال محمد سعد باشا مهندس سابق بمصنع الألومنيوم بنجع حمادى: إن الوضع الحالى للاقتصاد ليس بالصورة السيئة التى يرى بها وأن الولاء أهم شيء للعمل سواء للمؤسسة أو للدولة، وجاء ذلك من خلال خبرته بالعمل بالمصنع الذى إذا انقطعت الكهرباء حلت حالة من الحزن نتيجة إحساس العمل بالانتماء للمصنع الذى هو مصدر رزقهم، وفى بداية المشروع لم يعتمد على العمالة المحلية أو العمال المهرة بل تم شراء مخلفات السد العالى من معدات وشراء منطقة صحراوية، وجعلهم يتعاملون مما جعلهم يفكرون وينمون من أنفسهم للاستفادة والعمل على زيادة دخلهم، وعدم الاكتفاء بما ينتج المصنع بل أيضا أنتاج سلعة بقيمة مضاعفة.

جاءت الحلقة ضمن برنامج الهيئة العامة القصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي.

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