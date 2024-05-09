ads
الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تشريح جثة فتاة ألقت بنفسها من الطابق الرابع بالسلام

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة السلام بتشريح جثة مراهقة قامت بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بدائرة قسم شرطة السلام، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية؛ وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 
كانت قد تلقت الأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثاني من العمر بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام أول.
وبالانتقال والفحص عثر على جثة الفتاة، مصابة بتهشم بالجمجمة وتم نقلها لمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إعداد تقرير الصفة التشريحية احد الشوارع إجراء التحريات الصفة التشريحية العثور على جثة