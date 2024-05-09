تداول نماذج لامتحان اللغة العربية لطلاب ثانية ثانوي بالجيزة

تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام”، والمعروفة باسم “شاومينج”، نماذج لأسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي، زعم مروجيها أنها لإدارات تعليمية بالجيزة.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم امتحان اللغة العربية ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024/2023.

وكانت المديريات التعليمية شددت على مواجهة الغش بالامتحانات، وكذا اجراءات تفتيش الطلاب وعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أى أجهزة أخرى تساعد على الغش حتى لا يتم تحريز الجهاز وإلغاء الامتحان.