أنباء عن طلاق الفنانة نيللي كريم وهشام عاشور

ترددت أنباء عن طلاق الفنانة نيللي كريم من زوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، ولم يعلق أى منهما حتى الآن بتأكيد أو نفي الخبر.

أنباء عن طلاق الفنانة نيللي كريم

ربط الجمهور والمتابعون ورواد السوشيال ميديا، بين منشور قامت الفنانة نيللي كريم بنشره على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" بخاصية الحالات “الاستورى” ، وبين أنباء الطلاق، وجاء المنشور "يكبر الإنسان ثلاثة أضعاف عمره عندما يحاول التأقلم على حياة ليست مناسبة له".

منشور نيللي كريم

أعلن الزوجان فى السابق عن زواجهما بالصدفه ودون ترتيب، حيث إن كلا منهما لم يكن ينوى الإقبال على خطوة الزواج، ولكن الصدفه واللقاء جمعت بينهم.

تعرض هشام عاشور للعديد من الإنتقادات بسبب عدم اقتناع شريحه كبيرة من الجمهور لادائه فى التمثيل، وأنه يشارك فى مسلسلات من بطولة زوجته.

شارك الفنان هشام عاشور اعمال فنية مع زوجته فى مسلسل "عملة نادرة، روز وليلي"، لكنه لم يلق قبولا لدى الجمهور وتعرض لنقد كبير.

يشار الى أن الفنانة نيللي كريم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "فراولة"، المسلسل بطولة نيللي كريم، صدقى صخر، أحمد فهيم، شيماء سيف، حجاج عبدالعظيم، والإخراج لمحمد على.