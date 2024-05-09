الذكرى الـ79.. بداية الاحتفال بيوم النصر في الساحة الحمراء بروسيا

انطلق موكب النصر في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو لإحياء الذكرى الـ79 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

ويشارك في العرض العسكري أكثر من 9 آلاف شخص، منهم أكثر من ألف شارك في المنطقة العسكرية الشمالية، بالإضافة إلى أكثر من 70 قطعة من المعدات، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

ويقود العرض القائد الأعلى للقوات البرية الروسية، جنرال الجيش أوليغ ساليوكوف، ويستضيف العرض وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إن الطقس غير الطبيعي لن يؤثر على العرض بأي شكل من الأشكال.