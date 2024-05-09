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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الذكرى الـ79.. بداية الاحتفال بيوم النصر في الساحة الحمراء بروسيا

الاحتفال بيوم النصر
الاحتفال بيوم النصر في روسيا
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انطلق موكب النصر في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو لإحياء الذكرى الـ79 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

ويشارك في العرض العسكري أكثر من 9 آلاف شخص، منهم أكثر من ألف شارك في المنطقة العسكرية الشمالية، بالإضافة إلى أكثر من 70 قطعة من المعدات، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

ويقود العرض القائد الأعلى للقوات البرية الروسية، جنرال الجيش أوليغ ساليوكوف، ويستضيف العرض وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إن الطقس غير الطبيعي لن يؤثر على العرض بأي شكل من الأشكال.

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