تعرف على أجمل الأماكن للتنزه بكفر الشيخ خلال إجازة شم النسيم

دأب الألاف من المواطنين في محافظة كفر الشيخ ، علي الخروج للتنزه والاستجمام في أجازة شم النسيم وهو عادة مصرية قديمة توارثتها الأجيال، حيث تتجمع الأسر علي أطعمة معينة مثل الفسيخ والرنجة والسردين المملح والبيض الملون والكماك .

ويحتفل المواطنون بكفرالشيخ ، بالخروج في عدد من الأماكن الشهيرة ، منها مصيف بلطيم أو الحدائق المطلة على مياه النيل فرع رشيد ، أو المتتنزهات العامة وإليكم أهم الأماكن التي يقضي فيها مواطنوا كفرالشيخ شم النسيم

أماكن الاستجمام في شم النسيم بكفر الشيخ

مصيف بلطيم وشواطئه وهي، الأمل، والنرجس ، والزهرة ، والفنار ، والسلام ، المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط، والتي يدخلها المواطنون مجاناً .

وتقوم حالياً أدارة مصيف بلطيم، برئاسة هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم ، بالاستعداد لاستقبال المتنزهين ، وعمل ممشي خاص لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة حتي الشاطئ واستكمال إنشاء الكورنيش وتوفير الخدمات والسلع الغذائية ، ورفع جاهزية المستشفيات .

ومن أبرز الأماكن في كفرالشيخ ، أيضاً والتي يرتادها الألاف من المواطنين ،حديقة صنعاء في مدينة كفر الشيخ، كبري حدائق المحافظة، وتضم حديقة حيوانات صغيرة ، وفندق وقاعات أفراح وملاهي ومطاعم ، والدخول بـ5 جنيهات للفرد الواحد ولحديقة الحيوانات ب5 جنيهات أيضاً.

كم يقبل المواطنين في كفرالشيخ ، علي دخول الحدائق المطلة على نهر النيل ، في أدفينا بمطوبس وحديقة العائلات بفوه ودسوق، وركوب المراكب النيلية سواء الفلوكه أو اللانشات أو المراكب الكبيرة، للتنزه في فرع النيل برشيد، في مدن فوه ومطوبس ودسوق نظير 10 جنيهات للفرد الواحد.

وفي بحيرة البرلس ، يستقل المئات من المواطنين المراكب الصغيرة ، للتنزه في مياها المطلة على 4 مراكز ، وهي الرياض والشخلوبة في مركز سيدي سالم، والبرلس وبلطيم ، نظير 100 للمجموعة .

كفر الشيخ تستعد ليوم شم النسيم

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ للاستعداد لاحتفالات الربيع وشم النسيم لاستقبال الزائرين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة سواء بالحدائق العامة، وكذلك داخل مصيف بلطيم المطل على مياه البحر المتوسط، مشدداً على ضرورة توفير كل الخدمات للزائرين أثناء التنزه، ورفع مستوى النظافة والتجميل ، والتنسيق مع إدارة التفتيش الغذائي والتموين ، وإدارة المرور والأمن وغيرها .

FB_IMG_1714206667725

FB_IMG_1714206648213

FB_IMG_1714206653909

FB_IMG_1714206632191