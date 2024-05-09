الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر أبريل 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر أبريل 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (223.6) نقطة لشهر أبريل 2024، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره (31.8%) مقابل (33.1%) لشهـر مارس 2024.

وترجع أهم أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-2.5%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-5.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (0.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.6%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (6.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (4.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%) .

وأوضح الجهاز أنه سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (0.9%) لشهر أبريل 2024 مقابل (1.0%) لشهر مارس 2024.

ولفت الجهاز إلى معدل التضحم الشهــرى لشهــر أبريل 2024 مقارنة بشهـر مارس 2024، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-0.9%) ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-2.5%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-5.7%) هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (0.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (8.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (8.6%).