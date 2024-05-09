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الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على حي الزيتون في غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه شن غارة جديدة دقيقة في حي الزيتون بمدينة غزة خلال الليل.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن الغارة نفذتها الفرقة 99، وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية حوالي 25 موقعا في المنطقة، بما في ذلك المباني التي تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية، وأنفاق الهجوم، ونقاط المراقبة، ومواقع القناصة وغيرها من البنى التحتية، حسبما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال أن قوات من لواء ناحال ولواء يفتاح ولواء كرملي دخلت بعد ذلك الحي وتعمل على تطهيره من البنية التحتية لحماس.

وعمل الجيش الإسرائيلي لأول مرة في الزيتون في بداية الهجوم البري الإسرائيلي على غزة العام الماضي وشنت غارة أخرى استمرت أسبوعين على حي مدينة غزة في أواخر فبراير.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون في غزة الفرقة 99 القوات الجوية الإسرائيلية