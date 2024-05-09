الإحصاء: ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 5.5% خلال أبريل 2024

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضحم الشهرى لشهر أبريل 2024 مقارنة بشهر مارس 2024، حيث سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (5.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (6.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.9%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (4.6%).

بينما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.6%) .

وأشار إلى أن قسم الرعاية الصحية سجل ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%).

أما قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية فسجل ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (18.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.9%) .

كما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%).

فيما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (4.1%).

كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.7%).