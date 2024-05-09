قنبلة نووية.. مستشار خامنئي يهدد إسرائيل

قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني كمال خرازي، اليوم الخميس، إنه سيتعين على إيران "تغيير" عقيدتها النووية إذا تعرض وجودها للتهديد من قبل إسرائيل.

وأضاف خرازي، كما نقلت عنه شبكة أخبار الطلاب الإيرانية: "ليس لدينا قرار ببناء قنبلة نووية، ولكن إذا تعرض وجود إيران للتهديد، فلن يكون هناك خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية وإمكانية صنع مثل هذه الأسلحة".

وأشار خرازي إلى أنه: "في حالة وقوع هجوم على منشآتنا النووية من قبل النظام الصهيوني، فإن ردعنا سيتغير".

وفي أبريل، وصلت التوترات بين إيران وإسرائيل إلى أعلى مستوياتها، حيث أطلقت طهران بشكل مباشر حوالي 300 صاروخ وطائرة بدون طيار ضد إسرائيل ردا على غارة إسرائيلية مميتة على مجمع سفارتها في دمشق.