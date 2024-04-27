اليوم.. عزاء الراحل سعيد الشيشيني بمسجد الحامدية الشاذلية

يقام مساء اليوم السبت عزاء الراحل كابتن سعيد الشيشيني نجم المقاولون العرب السابق بمسجد الحامدية الشاذلية والذي توفي الأربعاء الماضي بعد تعرضه لازمة صحية منتصف شهر رمضان

المبارك .

وتوفي الكابتن سعيد الشيشيني رمز ونجم وقائد نادي المقاولون العرب صباح الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

ونعي مجلس ادارة نادي المقاولون العرب نجمه التاريخي وقائد فريق الكرة ورمزها بالنادي.

وقدم مجلس إدارة النادي خالص العزاء لأسرة الفقيد وكل محبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جدير بالذكر أن سعيد الشيشيني كابتن النادي التاريخى وساهم مع الجيل الذهبي في صناعة اسم ونادي المقاولون وفاز مع المقاولون العرب بلقبي كأس إفريقيا وهو مكتشف النجم الكبير محمد صلاح.