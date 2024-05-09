وكيل وزارة الزراعة الفيوم يلتقي بالموظفين الملحقين من الإدارة المركزية للتشجير

التقى المهندس ناصرابوطالب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بموظفين التشجير التي جرى إلحاقهم بمديرية الزراعة بالفيوم من قبل الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور سناء فهمى، مدير عام إدارة الموارد البشرية وهشام شعبان، قسم التوظف بالموارد البشرية.

حيث ناقش وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الموظفين في أهم المشاكل التي تواجههم وأكد لهم بذل أقصى جهد لإيصال أصواتهم للجهات المعنية لحل مشاكلهم، مؤكدا على ضرورة الإلتزام والإنضباط في العمل.

وكيل الزراعة يتفقد إدارة التعاون الزراعي والإدارة الزراعية بمركز إطسا

كما أجري المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بجولة تفقدية شملت إدارة التعاون الزراعي والإدارة الزراعية بمركز إطسا، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومتابعة آخر المستجدات في القطاع الزراعي بالمركز.

وخلال الجولة، ناقش وكيل الوزارة مع المعنيين أهمية العمل الجاد والأمانة في أداء المهام، مؤكداً على ضرورة التعاون بين جميع الإدارات لتحقيق أفضل النتائج. كما شدد على أهمية سرعة الاستجابة للمشكلات التي تواجه المزارعين وتذليل العقبات أمامهم.

واطلع أبو طالب على سير العمل في مختلف أقسام الإدارتين، واستمع إلى شرح من مديريها حول خطط العمل والبرامج الجاري تنفيذها، كما ناقش معهم بعض التحديات التي تواجههم واقترح الحلول المناسبة لها.

الجدير بالذكر أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص وزارة الزراعة على متابعة سير العمل في جميع الإدارات الزراعية بالمحافظة، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وشارك في الجولة المهندس حسام الدين السيد، مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس حسين القرملاوى، مدير عام إدارة التعاون، والمهندس ماهر أبو رحيل، مدير الإدارة الزراعية، والمهندس علي الأعرج، مدير إدارة التعاون.

وأكد وكيل وزارة الزراعة على التزام الوزارة بدعم المزارعين وتوفير كل ما يلزمهم لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

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