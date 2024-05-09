بطولة العالم للإسكواش.. فيروز أبو الخير تتأهل للدور الثانى

تأهلت المصرية فيروز ابو الخير، إلى الدور الثانى لبطولة العالم لسيدات الإسكواش، بعد الفوز الكبير على مواطنتها ندى عباس المصنفة الـ 18 عالميًا، بنتيجة 3-0 .



وجاءت نتيجة الأشواط ، كالتالى:



11-8 ، 11-7 ، 11-9 .



بهذا الفوز تأهلت فيروز ابو الخير إلى الدور الثانى من بطولة العالم للإسكوش لمواجهة بطلة هونج كونج تشان سن يوك التى حققت مفاجأة التأهل على حساب الأسكتلندية جورجيا أدرلي.

وتستضيف مصر بطولة العالم للإسكواش خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الحالي، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



وتشارك مصر في بطولة العالم للإسكواش بفريق مكون من 20 لاعبة، على النحو التالي:



نور الشربيني، هانيا الحمامي، نوران جوهر، نور الطيب، روان العربي، سلمي هاني، امينة عرفي، ندى عباس، فيروز ابو الخير، هانا رمضان، زينة مكاوي، مريم متولي، هانا معتز، نادين شاهين، سناء ابراهيم، ملك خفاجي، سلمى الطيب، نور ابو المكارم، كنزي ايمن، هايا علي، منه حامد، ناردين جاراس، أمينة الريحاني.