الوفد الرسمي والإعلامي للجامعة العربية يصل المنامة للمشاركة في اجتماعات القمة العربية 33 بالبحرين

وصل الوفد الرسمي والإعلامي للأمانة العامة للجامعة العربية إلى العاصمة البحرينية المنامة، وذلك استعدادا للمشاركة والتغطية الإعلامية للقمة العربية 33 التي ستعقد الأسبوع المقبل.

‏‎ومن المقرر أن تنطلق أولى التحضيرات للقمة باجتماع كبار المسئولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، يعقبه اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

‏‎ومن المقرر أن يعقد يوم الاثنين المقبل اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة.

‏‎ويعقد يوم الثلاثاء اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري واجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة بنود جدول الأعمال والاتفاق على القضايا والموضوعات التي سيجرى طرحها على القادة العرب خلال قمتهم يوم 16 مايو الجارى .

‏‎وتكتسب القمة الثالثة والثلاثين زخماً دولياً، في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

‏‎وتشكل استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين أهمية كبرى وحدثاً سياسياً بارزاً له دلالاته من حيث المكان وأهميته من حيث التوقيت؛ إذ ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها مملكة البحرين أعمال قمةٍ عربية، وهو ما يكسب هذه الدورة مزيداً من الخصوصية من حيث التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية العريقة والرصينة في العمل على توطيد وتعزيز العلاقات العربية - العربية وتوسعة آفاقها.