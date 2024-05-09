السجن 5 سنوات لعاطل متهم بتجارة المخدرات في الجيزة

أصدرت الدائرة رقم -2- بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، حكمًا حضوريًا بمعاقبه المتهم "شعبان. م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه بما أسند إليه ومصادرة المخدرات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد الشحات، وعضوية المستشارين عبد الرحيم على على ومحمد حسن خطاب وسكرتارية محمد هلال ورضا هنداوى.

الحكم على عاطل متهم بتجارة المخدرات



وكانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة القضية رقم 614 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة الصف والمقيدة برقم 591 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة.

حيث اتهمت النيابة العامة شعبان محمد إسماعيل (محبوس)،33 عام بدون عمل لأنه فى يوم 14 يناير 2024 بدائرة مركز شرطة الصف محافظة الجيزة، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا ( الحشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وفي قضية أخري.. عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم الرئيسي في قضية مقتل عامل عمدًا مع سبق الإصرار على يد 3 أشقاء "أبناء عم المجني عليه"، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت الواقعة بنطاق قرية الشوبك الشرقي بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة في عام 2023، وذلك لخلافات سابقة بسبب سرقة بقرة.



وجاء بأوراق القضية أن النيابة العامة قد أمرت بإحالة القضية رقم (15955 /2023) جنايات الصف إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبة 3 أشقاء متهمين هم: ( إسلام.ن.ع، طالب 21 سنة، محبوس ) و( أح.ن.ع، طالـب، 19 سنة، هارب) و (رحومة.ن.ع، عاطل، 38 سنة هارب) لأنهم في يوم 30 /7 / 2023 بنطاق قرية الشوبك الشرقي مركز الصف محافظة الجيزة، قتلوا المجني عليـه (مكرم عبدالحميد عبداللطيف) عمدًا مع سبق الإصرار علـي إثر خلف إستعر بينهم، فبيتـوا النيـة وعقدوا العـزم علـي قـتـلـه، وفي سبيل الوصول لغيـاتهم أعدوا أدوات ومـا إن ظفــــروا بــه، أنهـالوا عليـه ضـرباً وشددوا علـى عنقه عصراً فأحـدثوا مـا بـه مـن إصابات موصوفة بتقريــر الصـفة التشريحية قاصدين إزهاق روحه، بعد خلافات نشبت بينهم منذ عام ونصف على سرقة بقرة.

وتابعت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هى أنه بذات الزمان والمكان خطفوا بالإكراه المجني عليه سالف الذكر بأن تعدوا عليه ضربا مستخدمين أدوات واصطحبوه لمكان الواقعة، قاصدين من ذلك إبعاده عن أعين ذويه تسهيلا لارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.

وأضافت التحقيقات أن الأشقاء الثلاث المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في التعدي على الأشخاص "عصي خشبية، حبل" دون مسوغ من الضرورة المهنية ولا الحرفية.