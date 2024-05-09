جورجينيو يمدد عقده مع أرسنال حتى 2025

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، تمديد عقد الإيطالي جورجينيو لاعب خط وسط الفريق حتى نهاية موسم 2025 المقبل.

ويأتي تجديد عقد جورجينيو مع أرسنال، بعدما قدم المخضرم الإيطالي مستويات جيدة خلال المباريات التي شارك بها مع الفريق اللندني.

واعتمد الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني للجانرز على جورجينيو بشكل أساسي طوال الفترة التي غاب خلالها الغاني توماس بارتي بسبب الإصابة، وحتى مع تعافي الأخير من إصابته، يلعب نجم منتخب إيطاليا أساسيًا رفقة ديكلان رايس ومارتن أوديجارد في وسط الملعب.

وانضم جورجينيو إلى أرسنال قادمًا من تشيلسي في يناير 2023، وذلك بعقد يمتد لـ18 شهرًا ويمكن مده لعام آخر، وهو ما حدث بالفعل.

أرقام جورجينيو مع أرسنال

لعب صاحب الـ32 عامًا أكثر من 50 مباراة بقميص فريق المدفعجية في كل المسابقات، منذ انضمامه إلى أرسنال في شتاء 2023، صنع خلالها هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يسجل أي هدف في الموسم الجاري 2023-2024.

ويعد تمديد عقد جورجينيو بمثابة دفعة قوية لفريق أرسنال في ظل سعيه لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي المفقود منذ عام 2004.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الوصيف حتى الآن، وللأخير مباراة مؤجلة.