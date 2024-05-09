بطولة العالم للإسكواش.. علي أبو العينين يتأهل للدور الثانى

قطع المصرى علي أبو العينين بطاقة التأهل إلى الدور الثانى لبطولة العالم للإسكواش لفردى الرجال، بعد الفوز على الفرنسى سباستيان بومالييه، بنتيجة 3-1 فى مباراة الدور الأول.



وجاءت نتيجة الأشواط كتالى:



11-6 ، 9-11 ، 11-1 ، 15-13 .



بهذا الفوز تأهل على ابو العينين إلى الدور الثانى لمواجهة قوية أخرى أمام البطل السويسرى ديمترى شتاينمان، بعد أن أطاح بمحمد الشربينى خارج المنافسات وفاز عليه 3-1.

وتستضيف مصر البطولة العالمية للأسكواش خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الحالي، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



وتشارك مصر في البطولة بفريق مكون من 20 لاعب، على النحو التالي:



علي فرج، مصطفي عسل، كريم عبد الجواد، مازن هشام، طارق مؤمن، يوسف سليمان، علي ابو العينين، يوسف ابراهيم، فارس دسوقي، محمد الشربيني، عمر مسعد، يحيي النوساني، كريم الحمامي، محمد أبو الغار، ابراهيم القباني، مازن جمال، مصطفي السرتي.

