تعرف علي تمثيلية القيامة أثناء القداس الإلهي

يدخل الكهنة والشمامسة داخل الهيكل، ثم يُقْفَل الباب وتُطْفَأ جميع الأنوار، هكذا تكون بداية تمثيلية القيامة اثناء القداس الالهي ويقف شماسان خارج الباب ويبتدئان بقولهما "اخرستوس أنيستى Xrictoc Anect3" ثلاث مرات وكل مرة يجاوبهما كبير الكهنة من الداخل "أليسوس أنيستى"

ثم يقول الشماسان من الخارج بالعربية "المسيح قام" ثلاث مرات، فيجاوبهما كبير الكهنة في كل مرة (بالحقيقة قد قام).

وأخيرًا يقول الشماسان "افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية" مرتين ولا يجاوبهما كبير الكهنة بشيء، وفي المرة الثالثة يقولان "افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد" فيسألهما كبير الكهنة من الداخل بقوله "مَنْ هو ملك المجد"؟ فيجيبانه بقولهما "الرب العزيز القوى الجبار القاهر في الحروب هو ملك المجد" (مز 23)، ويقرعان باب الهيكل فيفتح الباب وتُضاء الأنوار.

بعد تمثيل القيامة المجيد وفتح الأبواب، يطوف الكهنة والشمامسة الهيكل ثلاث مرات حاملين أيقونة القيامة والصلبان والمجامر والشموع – كذلك الكنيسة ثلاث مرات.

ثم يصعدون إلى الهيكل، ويدورون حوله مرة واحدة وهم يرتلون: لحن "المسيح قام من بين الأموات: أخرستوس أنيستى إكنكرون Xrictoc Anect3 eknekron" وما بعدها من ليلة عيد القيامة إلى اليوم التاسع والثلاثين من الخمسين.