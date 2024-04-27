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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس ربة منزل وعاطل عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة في دار السلام

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس ربة منزل  وعاطل لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة 4ايام على ذمة التحقيق.
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيمائي وإحراز السلاح الأبيض.
ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة دارالسلام.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الأستروكس).
كما تم ضبط (ربة منزل) بدائرة قسم شرطة دارالسلام.. وبحوزتها (1،235 كيلو جرام لمخدر الهيروين).
 

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