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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بني سويف تستقبل فوجا سياحيا متعدد الجنسيات على متن باخرة نيلية

جانب من الفوج السياحي
جانب من الفوج السياحي
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استقبلت محافظة بني سويف، باخرة سياحية خلال رحلتها من أسوان إلى  القاهرة ، وعلى متنها فوج قوامه  21سائحاُ  متعدد الجنسيات ،وكان في استقبال الفوج :رانيا عزت مدير عام السياحة ،هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ" د.محمد هاني غنيم" قامت الإدارة العامة للسياحة بإعداد وتنفيذ برنامج سياحي، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل ، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

حيث أعرب أعضاء الفوج  عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان

 

 

 

 

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الادارة العامة للسياحة المعالم السياحية والأثرية برنامج سياحي بني سويف محافظة بني سويف