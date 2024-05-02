اليوم.. السيسي يشهد احتفالية عيد العمال

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفالية عيد العمال بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة ولفيف من جميع فئات الشعب المصري.

وفي السياق قال الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال: أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جَهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية.

كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وجاء نص البرقية:

وبهذه المناسبة قدّم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسمى آيات التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى عمال مصر المخلصين بكل الخير فهم الذين يواصلون العمل ليل نهار حباً في الوطن وإيماناً منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج.

وأشاد رئيس الوزراء بكل الجهود المخلصة التي يتم بذلها في مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة في إطار مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها الرئيس، وذلك من أجل العمل نحو غدٍ أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء.