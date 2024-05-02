بحضور السيسي.. تعرف على مكان احتفالية عيد العمال اليوم

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، احتفالية عيد العمال بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة ولفيف من جميع فئات الشعب المصري.

كما يشهد الاحتفال الوزراء ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

ويقام الاحتفال بمدينة العاشر من رمضان بأحد مصانع الأجهزة المنزلية، حيث أرسى الرئيس السيسى مبدأ مهمًا بالاحتفال بعيد أول مايو وسط القواعد العمالية، وهو ما يحفز العمال على مواصلة الإنتاج واستمرار مسيرة التنمية.

كما تحمل احتفالية هذا العام تحمل طابعا مميزا بمناسبة مرور 100 عام من الاحتفال بعيد العمال فى مصر.

وبهذه المناسبة وجه الرئيس السيسى تحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم، مضيفا: هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به فقد بذلتم قصارى جَهدكم فى النهوض بدولتنا العصرية الحديثة.

