تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 2 مايو 2024

انخفضت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا بقيمة 5 جنيهات تقريبا عن أسعار ختام أمس الأربعاء، في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الخميس 2 مايو 2024، حيث شهدت أسواق الصاغة انخفاضا في الأسعار على مدار الأيام القليل الماضية، متأثرة بتراجع أسعاره عالميا، وذلك استمرارا لحالة التذبذب المسيطرة على أسواق الذهب المصرية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 “الأعلى فئة بين أعيرة الذهب المتداولة في السوق المحلية” حوالي 3520 جنيها للبيع 3497.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 “الأوسع انتشارا وإقبالا في الأسواق المصرية” بداية تداولات اليوم، حوالي 3080 جنيها للبيع و3060 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 "الأوسط بين الأعيرة الذهبية المتداولة في مصر" إلى حوالي 2640 جنيها للبيع و2622.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 بداية تعاملات اليوم الخميس حوالي 2053.25 جنيه للبيع و2040 جنيها للشراء.

فيما وصل سعر الجنيه الذهب “و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب” حوالي 24640 جنيها للبيع و24480 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة عالميا “وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب” حوالي 2304 دولارات للبيع 2303 دولارات للشراء.

وعن سعر مصنعية الذهب والدمغة، فنجد أن أسعار الذهب تختلف في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.