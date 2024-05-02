تأثير الفم على الصحة الجسدية والنفسية

قد لا يتوقع الكثير من الناس أن الاهتمام بصحة الفم لا تؤثر فقط على الأسنان ولها تأثير على صحة الإنسان النفسية والجسدية، وعلى كل شخص امتلاك ثقافة وعادة الكشف الدوري على الأسنان وصحة الفم من أجل الحفاظ على الصحة العامة وحل أي مشكلة قد تواجه الشخص في بدايتها حتى لا تتعمق المشكلة، وتبرز "البوابة نيوز" العادات والمشاكل التي قد تؤثر على صحة الفم ونصائح للحفاظ عليه.

- أمراض تؤثر على صحة الفم:

أمراض القلب.

التهاب المفاصل الروماتيدي.

الروماتيزم.

مرض السكري.

الإصابة بعدوى في الجسم.

نزيف والتهاب اللثة.

تكاثر الجير على الفم.

جفاف الفم.

هشاشة العظام.

علاجات السرطان الكيميائية والشعاعية.

الأمراض الوراثية تسبب مشاكل في الأسنان.



- تأثير صحة الفم على الصحة النفسية:

مشاكل مع الثقة بالنفس والخجل من الابتسامة والضحك في حالة وجود مشاكل تجميلية في شكل الأسنان.

تقويم الأسنان وتعديل الشكل ليس فقط من أجل التجميل وحب النفس بل من أجل الصحة، فالأسنان التي بها مشاكل تسبب التسوس وتراكم الأكل بينها وبالتالي مشاكل في صحة الفم من البكتريا والتهاب اللثة.