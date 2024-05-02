الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي لسمك التونة

تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم ٢ مايو من كل عام اليوم العالمي لسمك التونة، حيث يمثل أنواع التونة المهاجرة ٢٠٪؜ من قيمة المصيد في جميع مصايد الأسماك البحرية وأكثر من ٨٪؜ من جميع المأكولات البحرية المتداولة عالميا، وتقول المنظمة إن سمك التونة كان في مخازن جميع البشر أثناء جائحة كورونا ويحتوي على الأوميجا 3 والمعادن والبروتينات وفيتامين ب 12.

وبسبب فوائدها والطلب عليها فهذه الأسماك أصبحت مهددة وفي أحدث البيانات يقدر أن ٣٣.٣٪؜ من المخزون يتم صيدها من أنواع التونة السبعة الرئيسية هي عند مستويات غير مستدامة بيولوجيا، لذا حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قراراها ١٢٤/٧١ المؤرخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٦ يوم ٢٠ مايو بوصفة يوما عالميا لسمك التونة، ويؤكد ذلك أهمية صون أرصدة مخزونات التونة حيث يعتمد العديد من البلدان على موارد التونة في ضمان الأمن الغذائي وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والتوظيف ودورة العائدات الحكومية وتيسير سبل العيش والثقافة والترفيه.

ويهدف مشروع تونة المحيطات المشتركة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة إلى ضمان صيد جميع مخزونات التونة الرئيسية بصورة مستدامة بحلول عام 2027، وهذا الهدف والطموح يعتبر جزء من الجهود نحو صيد التونة الأكثر استدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي. ففي الفترة من 2014-2019، وساعد هذا المشروع في انخفاض أرصدة أسماك التونة المستغلة بإفراط من 13 إلى خمسة، ويُصاد سنويا ما يزيد عن 7 ملايين طن من أسماك التونة والأسماك المشابهة لها، وتشير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى أن طلب السوق على التونة لم يزال مرتفعاً، وأن القدرة المفرطة الكبيرة لأساطيل صيد التونة لم تزال قائمة.

وللتصدي لانخفاض مخزون التونة الناتج عن الإفراط في صيد الأسماك في محيطات العالم، أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة على الأهمية الحاسمة للتنفيذ الفعال للإطار القانوني الدولي، كما هو موضح في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تم تعزيزها من خلال مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية وتوصيات مؤتمرها الاستعراضي وقرارات الجمعية العامة السنوية بشأن مصايد الأسماك المستدامة، وكذلك الجهود الأخرى التي يبذلها المجتمع الدولي على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية.

وشارك أكثر من 96 دولة في الحفاظ على أسماك التونة وإدارتها التي تبلغ قيمتها السنوية حوالي 10 مليارات دولار أمريكي ، عند الهبوط، وبدأت بعض البرامج ذات الصلة في المنظمة تعطي نتائج إيجابية في الحد من الإفراط في صيد الأسماك.