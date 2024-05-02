أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الخميس 2 مايو 2024

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 2 مايو 2024، بشكل ملحوظ في سوق الصرف الرسمية المصرية، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري نحو 47.80 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه، في البنك المركزي المصري الي نحو 50.99 جنيه للشراء و 51.14 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 59.66 جنيه للشراء و59.85 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 51.89 جنيه للشراء و 52.04 جنيه للبيع.

فيما تباين سعر الروبل الروسي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس، تباينا ملحوظا، وسجل متوسط سعر 1 روبل روسي في البنوك المركزي المصري 0.51 جنيه مصري.

ووصل متوسط سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.27 جنيه للشراء و 30.36 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.60 جنيه للشراء و 6.62 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وأكثرها تداولا (الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي)

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تداولات اليوم، في البنك المركزي المصري نحو 12.74 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري بداية اليوم الخميس نحو 155.12 جنيه للشراء و 155.61 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.01 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع.

فيما سجل الريال القطري أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم استقراراً ملحوظاً، ليسجل متوسط سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.10 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع.